Nella meravigliosa scenografia del Teatro Civico, finalmente aperto al pubblico, Venerdì 16 settembre 2022 si è inaugurato con il saluto del Sindaco Federico Chiodi, l’atteso evento serale:

una serata di Premiazione per i due concorsi rotariani proposti nel corso dell’anno scolastico 2021-22 e declinati dal Rotary Club di Tortona in modo da coinvolgere attivamente tutte le scuole cittadine.

Il primo, Legalità e cultura dell’etica, incentrato sulle tematiche del lavoro proposto a studenti degli istituti superiori; il secondo, Stop Bullying Now, che ha coinvolto centinaia di studenti della secondaria di primo e di secondo grado.

Il Marconi ha avuto insignite di attestato quattro studentesse: Martina Finotti e Matilde Rivabella, della 5AC del Corso Professionale per i Servizi Commerciali, e Giada Astolfi e Letizia Magistretti della 4AA dell’indirizzo Chimica dei Materiali e Biotecnologie. I loro elaborati hanno saputo trattare con originalità e approfondimenti gli aspetti relativi alle difficoltà che i giovani incontrano nel mondo del lavoro anche negli aspetti che riguardano la formazione e l’alternanza scuola-lavoro. Le studentesse sono state seguite dai docenti di lettere Proff. Emanuele Spano e M. Angelica Genovese e dalla docente di Diritto Annamaria Gianelli.

Per quanto riguarda Stop Bullying Now, dopo aver applaudito i diversi cortometraggi prodotti dalle classi dell’Istituto Comprensivo A, il pubblico ha potuto visionare i video realizzati dagli istituti superiori cittadini, nell’ambito della categoria “over”. Le classi del Marconi si sono aggiudicate il primo premio e persino la menzione speciale!

Ha vinto la classe 2AR (dell’anno scolastico scorso), indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, guidata dalla prof.ssa Valentina Repetto con il video Dal bullismo alla rinascita, un cortometraggio che unisce immagini, musica e parole. Gli studenti hanno lavorato sul valore e sull’impatto che le parole hanno su ciascuno di noi, utilizzando la metafora dell’albero che perde le foglie e rimane spoglio, privo di forze, davanti a paura, violenza, solitudine, ma è capace di rifiorire se si mettono in atto atteggiamenti positivi di empatia e dialogo. La classe 3BC dei Servizi Commerciali supportata dalla prof.ssa Angela De Marco ha saputo affrontare, con delicatezza e maturità, un tema non facile: il revenge porn, un aspetto del cyberbullismo dilagante tra i giovani. Per questo motivo il loro cortometraggio dal titolo Sbullonati è stato premiato con la menzione speciale, apprezzato in particolare dal capitano dei Carabinieri Domenico Lavigna che, come membro della giuria, ha anche, a conclusione dell’evento, profuso parole sulla disperazione che queste situazioni possono generare.

Il concorso ha dato occasione a tanti studenti dell’istituto di riflettere sul tema del bullismo, così è avvenuto anche per la 1AC che, pur non avendo ricevuto riconoscimenti, ha realizzato un progetto interdisciplinare, coordinato dalla prof Manuela Serra, molto apprezzato dagli studenti della classe.

L’evento serale ha dato modo di condividere i lavori premiati con il pubblico: un teatro gremito di tanti studenti, famiglie e docenti che hanno seguito con interesse e partecipazione i vari momenti della serata.

Il Dirigente Scolastico, Prof Guido Rosso, e i Docenti del Marconi ringraziano il presidente del Rotary, l’ing. Alberto Meirana, l’ingegner Gianmichele Gancia e la Dott.ssa Claudia Traversa per l’impegno e la dedizione profusi nel proporre durante l’anno occasioni di crescita così importanti e, in particolare, nell’organizzazione dell’evento finale:

“Siete riusciti, con impegno e dedizione sul campo, a compiere un miracolo! Unire scuole di differenti ordini, dirigenti, ragazzi e giovani adulti, famiglie in festa, valorizzando la faticosa attività che ogni giorno dell’anno si svolge nelle classi e, grazie ai temi scelti, facendo sentire a proprio agio tutti, soprattutto i più fragili”.

L’occasione ha dato modo di conoscere gli argomenti delle nuove edizioni dei concorsi previsti per il nuovo anno scolastico 2022 – 2023… sicuramente l’entusiasmo e la partecipazione da parte dei nostri studenti, anche quest’ anno, non mancherà.