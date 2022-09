La nuova guida turistica “Il Buon Vivere Tortonese” presentata nel luglio scorso e già distribuita in tutta la provincia di Alessandria, inviata alla sede regionale del Piemonte, alle agenzie viaggio di tutta l’Emilia Romagna e in Piemonte (per ora) nelle provincie di Alessandria, Asti e Biella e cui seguiranno anche tutte le altre province che rappresenta un tassello importante per lo sviluppo turistico di Tortona e del Tortonese, inizia dare i suoi frutti.

Tortona e i dintorni iniziano ad essere più conosciuti di prima e se n’è accorto anche il TGcom il Telegiornale nazionale di Mediaset che ieri ha deciso di dedicare un bell’articolo alla città di Tortona e ai suoi dintorni.

L’articolo che potete leggere al link https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/italia/litalia-che-non-ti-aspetti-lasciati-sorprendere-da-tortona_55071176-202202k.shtml illustra le belle di Tortona che la guida “Il Buon vivere Tortonese” decanta in modo aggraziato, approfondito e accattivante.

Un altro piccolo segnale del rilancio di Tortona e dintorni.

Per chi volesse leggere la guida può scaricare la versione ebook oppure acquistare quella cartacea su internet o presso le librerie di Tortona.