I “Cartelli Parlanti” del Distretto del Novese, approdano a Serravalle Scrivia, in occasione della storica manifestazione “La festa della Contrada di Sopra”.

L’amministrazione comunale ha scelto di inaugurare il percorso di segnaletica turistica interattiva collegato alla App Visit Distretto del Novese, sabato 17 settembre 2022 alle ore 21, con ritrovo alle 20.45 davanti al palazzo comunale di Serravalle.

“Come nuova amministrazione appena insediata siamo davvero felici di far parte di questo percorso che promuove l’attrattività del territorio. Serravalle è un paese con una vocazione turistico culturale che merita di emergere: abbiamo luoghi e edifici di importante rilevanza archeologica, storica e artistica che vanno valorizzati. Grazie a questa nuova segnaletica turistica interattiva e all’App collegata abbiamo una grande opportunità che ci permette di migliorare la fruibilità del nostro patrimonio, di raccontare la nostra storia e di far conoscere le nostre eccellenze attraverso un sistema informativo digitale coerente e uniforme in tutti i comuni del Distretto del Novese.” hanno commentato il Sindaco di Serravalle Scrivia, Luca Biagioni e l’Assessore alla Cultura e al Turismo Silvia Collini.

Sei i luoghi che diventeranno “parlanti”: l’area archeologica di Libarna, la chiesa di Montei e, in centro paese, il Palazzo Comunale, dove è allestita al piano terra, l’area museale di Libarna, l’Insigne Collegiata dei Santi Martino e Stefano e l’oratorio dei Bianchi e dei Rossi. Con la formula già collaudata a Voltaggio, Gavi e Arquata Scrivia, l’evento di sabato 17 settembre coinciderà con l’apertura straordinaria dei 4 luoghi ubicati nel centro di Serravalle Scrivia.

Il progetto prevede una rete di segnaletica turistica interattiva con codici Qr-Code, per dare informazioni on demand a chiunque le richieda, un info point sempre attivo, 24 ore su 24,7 giorni su 7, disponibile in italiano e Inglese, un supporto inclusivo e omogeneo per i 34 comuni del Distretto del Novese.

VisitDN è un progetto scalabile realizzato dal Distretto del Novese, in partnership con In.sight e Annoluce ICT Consulting, premiato da Anci Piemonte Premio Innovazione 2020, che si compone di diversi step che di volta in volta vanno ad arricchire il progetto e a coinvolgere più attori. Si è partiti con i luoghi di cultura, poi la lingua inglese e la sezione enogastronomica grazie a Camera di Commercio Alessandria–Asti e ora la segnaletica turistica interattiva che si sta procedendo ad istallare nei 34 comuni del Distretto.

La cartellonistica che compone il percorso turistico interattivo è stata realizzata dal Distretto del Novese in collaborazione con il progetto “Territori da Vivere” grazie al supporto di Fondazione Casa di Carità Arte e Mestieri Onlus e Compagnia San Paolo. Il progetto grafico e la realizzazione dei cartelli è stata curata da Plug In srl con sede a Gavi.

Non resta che dare appuntamento a tutti, per scoprire tutte le tappe del nuovo percorso turistico interattivo, a sabato 217 settembre ore 20.45 davanti al palazzo comunale di Serravalle Scrivia muniti di smartphone e cuffiette

Come funziona la App

Una volta scaricata la App “Visit Distretto del Novese” inquadrando i qr-code non solo si potranno leggere le informazioni storiche e le curiosità sulle principali attrazioni turistiche ma anche ascoltarle attraverso il proprio cellulare che, per l’occasione, si trasformerà in un’audioguida. La app garantisce tale funzionamento anche in caso di problemi/assenza di copertura della rete mobile.

Inoltre, la app è collegata al sito del Distretto del Novese per fornire le indicazioni sugli eventi e a Google Maps per dare indicazioni sulle distanze che intercorre tra la posizione del turista e i luoghi inseriti nella app con la possibilità di poter impostare il navigatore per raggiungere agevolmente il luogo prescelto.

Inoltre, ogni punto è stato reso Social Friendly, in modo da poter condividere, sui principali social network (come Facebook, Instagram, Telegram, What’s App, Twitter) tutte le informazioni presenti nel sistema interattivo ma senza dimenticare anche la classica e-mail per far diventare tutti parte della community di #VisitDN.

Per saperne di più sulla APP https://www.distrettonovese.it/a-tavola-con-visit-distretto-del-novese/