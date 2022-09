In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico il Sindaco del Comune di Voghera Paola Garlaschelli e l’Assessore all’Istruzione e Vicesindaco Simona Virgilio hanno fatto visita alle prime classi delle scuole elementari per salutare i nuovi allievi che si apprestano ad iniziare la scuola.

Il Sindaco e l’Assessore si sono recati presso gli istituti comprensivi Sandro Pertini e Via Dante e nei prossimi giorni verranno calendarizzati nuovi incontri per visitare tutti gli altri plessi scolastici.

“Un momento emozionante – le parole del Sindaco e dell’Assessore – per una normalità ritrovata, auspichiamo definitiva, dopo due anni molto difficili. In bocca al lupo a tutti gli studenti di Voghera e un ringraziamento agli insegnanti e agli operatori, che svolgono un ruolo preziosissimo per la nostra Comunità”.