Brutto incidente stradale, ieri sera, mercoledì 14 settembre, lungo l’autostrada A/7 Milano-Genova.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, poco dopo le 19, un uomo in sella alla propria moto proveniente da Tortona e diretto verso Castelnuovo Scrivia, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo con la moto che si sarebbe piegata rimanendo ferma sull’asfalto proprio nel momento in cui da dietro stava sopraggiungendo un’auto condotta da una donna che, pur accorgendosi all’ultimo istante di quello che stava accadendo e frenando, non ha potuto fare a meno di investire il motociclista.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118 che hanno trasportato l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale, le cui condizioni erano molto gravi ed infatti il motociclista è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con gli addetti nelle operazioni di soccorso. Praticamente illesa ma visibilmente sotto shock la donna alla guida dell’auto. Traffico rallentato e difficoltoso verso Milano per breve tempo.