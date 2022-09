Nella tarda serata di ieri – 25 settembre 2022 – un’autovettura MERCEDES 220 nel percorrere la Strada Provinciale 185 tra il km. 2+000 e il Km 3+000 con direzione Casalcermelli, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Alessandria andava ad urtare il muretto divisorio centrale della carreggiata posto a presidio del passaggio livello della linea ferroviaria Alessandria Ovada.

A seguito dell’urto il conducente, un uomo di anni 81, decedeva sul posto.

Non è stato interessato il traffico ferroviario e la viabilità ha subito l’interruzione per consentire al personale sanitario e dei Vigili del Fuoco intervenuti di operare in sicurezza.

Al termine dei rilievi, il veicolo è stato gravato da sequestro giudiziario e la vittima trasportata presso l’obitorio comunale a disposizione della competente Autorità Giudiziaria

