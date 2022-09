“Tortona Open Sport – Insieme per la ricerca” la manifestazione che impegna le società sportive cittadine della Polisportiva Derthona per raccogliere fondi a favore della Fondazione AIRC si è svolta, causa maltempo, all’interno del Palazzetto dello Sport “Camagna”. Alle 18.30 si è regolarmente tenuta la presentazione ufficiale della Prima Squadra Bertram Derthona Basket che si appresta ad iniziare la nuova stagione sportiva in Serie A.

