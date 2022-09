Grazie al rafforzamento dei controlli per la stagione estiva nella città di Sanremo predisposta dal Questore della Provincia di Imperia Dott. Giuseppe Peritore dato il notevole aumento della popolazione nella cittadina rivierasca che, come ogni anno, per le vacanze è presa d’assalto da moltissimi turisti provenienti da diverse località d’Italia ma anche da altri Paesi europei, gli operatori del Commissariato di Sanremo con la fattiva collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Liguria ha proceduto, in soli 3 giorni al controllo di circa 500 persone e 200 veicoli.

L’operazione di polizia svolta nella serata di giovedì, è consistita anche nel controllo di 3 bar e altri luoghi della movida, soprattutto nella zona del “porto vecchio”, luogo di aggregazione di numerose persone durante la bella stagione.

L’attività si è svolta anche con l’utilizzo dei “nibbio”, i motociclisti della Polizia di Stato che hanno perlustrato la zona anche, percorrendo così anche quei luoghi più difficili da raggiungere con le autovetture.