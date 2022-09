Alla frazione Villa del Foro di Alessandria. si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del gruppo di Alessandria dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, nei locali della S.O.M.S, riaperta anch’essa dopo 6 anni di chiusura. Anche la lega Navale Italiana e Unione Nazionale Carabinieri – Sezione di Castellazzo Bormida hanno trovato allocazione nei locali messi a disposizione dalla SOMS, con l’augurio che presto si dia vita a questo importante polo culturale e ricreativo.

La cerimonia è iniziata alle ore 10.00 con la santa messa , presso la chiesa di Santa Varena.

Presenti i gruppi ANMI del Piemonte Orientale e di quello del Piemonte occidentale con i gruppi di Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona, Casale, Biella , Asti, Pinerolo, Torino, Oleggio e Novara, i gruppi dell’unione carabinieri, rappresentanza della lega Navale italiana di Meina, Biella, Arona , Vercelli, Sestri Ponente e Sestri levante, e rappresentanti dei gruppo dell’associazione nazionale Alpini.

Dopo la santa messa si è formato il corteo con tutte le autorità, in testa la banda musicale, a seguire la statua della Santa Varena, i labari e le bandiere delle associazioni, un bandierone tricolore portato da due marinai, due rappresentanti dei carabinieri e due della lega navale, i soci dei vari gruppi di assodarmi, e numerosi cittadini.

Il corteo è giunto alla sede della SOMS, e qui il parroco ha benedetto il locali, e a seguire l’alza bandiera, e la cerimonia del taglio del nastro che per l’occasione è, stato eseguito da Rita Rossa capogruppo al comune del PD e dal Presidente del consiglio comunale Giovanni Barosini.

Come di consueto le allocuzioni di rito, ha iniziato l’on. Riccardo Molinari capogruppo alla camera della lega, l’assessore regionale al turismo Vittoria Poggio, Rita Rossa, Giovanni Barosini, intervenuti anche Alessandro Borgoglio consigliere nazionale ANMI Pienone oriente, e Beppe Maretto delegato regionale Piemonte Occidentale, Il presidente della SOMS e il rappresentante regionale Piemonte della lega navale Ing. Piero FERROZZI.

Al termine un gradito rinfresco per i partecipanti.

Giuseppe Calore – ANMI Tortona