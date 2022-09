Torna domenica a Tortona uno degli appuntamenti gastronomici più attesi: la sagra dell’agnolotto vhoese una specialità culinaria talmente originale da aver avuto l’onore di un servizio giornalistico video da parte di Mediaset che potete vedere cliccando sul link di seguito: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/studioaperto/gli-agnolotti-piatto-forte-piemontese_F311485801004C10?fbclid=IwAR3mPNhp53QWNmLq2AdCubQ9nUN-MfVQ-GLXEL_YwbNQ9c94VunWx1GuCy8

La manifestazione si svolgerà alla Frazione Vho, uno dei borghi più belli d’Italia.

L’appuntamento immancabile con gli squisiti agnolotti preparati dalla Soms di Vho, serviti nella piazza centrale del paese immerso nello splendido scenario delle colline tortonesi e previsto a partire dalle 19 di sabato 3 settembre.

Il menù comprende anche antipasti e dell’ottimo vino locale.

Vho, frazione di Tortona, è situata in posizione panoramica sulle prime propaggini dell’Appennino Ligure. Ha tradizioni storiche molto antiche e fu luogo di insediamento di popolazioni pre-romane. L’economia di Vho è stata, nel passato, prevalentemente agricola. Dal 1880, Vho è sede di una importante Società di Mutuo Soccorso, ancora oggi molto attiva e centro di aggregazione per tutti gli abitanti. Vho, nel Marzo 2021, è stato premiato, unico in Piemonte, come uno dei Borghi più belli d’Italia.