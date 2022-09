SABATO 3 SETTEMBRE

Tortona: dalle 19 alla frazione Vho sagra dell’agnolotto vhoese, assoluta specialità cittadina

Tortona: ore 21 presso il Chiostro del Museo Diocesano in via Seminario appuntamento con l’immortale repertorio per clarinetto, violoncello e pianoforte proposto dal Trio costituito dai noti musicisti Roberto Bocchio, Claudio Merlo e Nicola Giribaldi.

Tortona: alle 21 presso il chiostro dell’Annunziata dibattito del Fondo Ambiebte italiano sul tema: “Cosa FAI per l’Ambiente e il Paesaggio?”

Tortona: alla frazione Rivalta Scrivia in- piazza Elemento dalle ore 19 serate enogastronomiche e danzanti – organizza Pro Loco Rivalta Scrivia

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Garbagna: fino al 18 settembre mostra su Piero Leddi presso la Sala Polifunzionale di piazza Rovelli, sarà visitabile sabato e domenica 16.00 – 19.00; per visite in altri orari o informazioni tel. 3357615310.

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Tortona: come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sarà inoltre possibile visitare la Gipsoteca “Luigi Aghemo” nei medesimi orari. L’ingresso è gratuito

