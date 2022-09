Non è passata inosservata, a molti cittadini, la presenza dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 23 settembre, davanti alla stazione ferroviaria cittadina.

Alcuni passanti vedendo gli inconfondibili automezzi di colore rosso si sono allarmati chiedendosi cosa stesse succedendo.

La stazione, come noto, è molto frequentata e alcuni hanno pensato potesse esserci un incendio, altri addirittura un guasto ferroviario (in questi casi possono anche intervenire i pompieri) ed altri ancora invece, chissà quale disastro visto che i Vigili del Fuoco fanno parte anche della Protezione Civile.

Tranquilli, non è successo niente di tutto questo e nulla di irreparabile: semplicemente uno straniero di origine africana, a quanto pare, aveva lasciato le chiavi nel bagagliaio dell’auto e non poteva più aprirla per poter partire.

I pompieri tortonesi sono intervenuti, hanno forzato il bagagliaio della vettura, hanno preso le chiavi e le hanno consegnate al padrone risolvendo ogni problema.

Un lavoro di pochi minuti e per fortuna senza alcun disastro.