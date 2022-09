Domenica 4 Settembre si svolgerà la 10° edizione della ciclo pedalata non competitiva aperta a tutti con ritrovo e partenza da piazza Duomo. PedalAvis 10 è organizzata da AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) Comunale Voghera con il patrocinio del Comune di Voghera, Assessorato allo Sport e al Tempo Libero.

In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a Domenica 11 Settembre.

L’iniziativa prevede il ritrovo alle ore 8:45 in piazza Duomo, dove ci sarà la distribuzione di magliette, cappellini e palloncini, e partenza alle ore 9:00. L’arrivo è previsto alle ore 10:15 al Parco Brugnatelli di Rivanazzano Terme. I partecipanti sono attesi per le ore 11:50 al Centro Auser presso il quale si terrà un rinfresco. La partecipazione è gratuita.

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare AVIS Voghera al telefono 0383-43565, o l’indirizzo e-mail avis.voghera@virgilio.it .

“Come Amministrazione Comunale abbiamo patrocinato questa iniziativa di sensibilizzazione dedicata anche a tutti gli amanti dello sport all’aria aperta – sottolinea l’Assessore allo Sport Simona Virgilio -. PedalAvis viene riproposta anche come un piacevole bicicletta in compagnia e momento di socializzazione, con partenza e arrivo nella nostra Città.L’AVIS è un’associazione che persegue un fine di interesse pubblico, ossia garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi componenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità. Ad Avis va il nostro ringraziamento . E’ importante sensibilizzare sulla donazione del sangue perché grazie a un piccolo gesto è possibile salvare molte vite umane. Grazie alla sinergia e ad un connubio tra aggregazione, sport-tempo libero, associazionismo, solidarietà possiamo raggiungere questo obiettivo.-

Di seguito le parole del Presidente di Avis Comunale Voghera Massimo Cellana “Attraversiamo un momento storico in cui la Sanità Nazionale e Regione Lombardia chiedono uno sforzo maggiore per le donazioni di sangue nella misura di un aumento del 10% . Donare il sangue è fondamentale per il sistema sanitario, ma lo diventa ancora di più durante l’estate, quando le scorte tendono a diminuire. Il problema inoltre si è aggravato per via del Covid e delle difficoltà che le strutture ospedaliere hanno affrontato durante i mesi di pandemia. PedalAvis è l’occasione per questo appello: richiamarci a quello spirito di solidarietà che ha sempre contraddistinto la nostra città nei momenti più difficili. Donare il sangue è un gesto di solidarietà, di consapevolezza civile, ma anche di profonda empatia umana. L’appello è rivolto sia ai donatori sia a tutta la cittadinanza che lo può diventare. E’ possibile contattarci al n. 0383 43565 tutte le mattine dal lunedì al sabato ,oppure tramite la pagina Facebook dell’Associazione Avis Comunale Voghera.”