Tre interventi di rilievo effettuati dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, giovedì 1° settembre.

Il più strano per la dinamica che lo ha provocato si è verificato nel corso della mattinata in Corso della Repubblica quando una donna ha dato l’allarme per un fatto quantomeno anomalo. la signora ha sentito che all’interno di un garage nel suo condominio era accesa un’automobile, malgrado la porta del fabbricato fosse completamente chiusa. Visibilmente preoccupata e pensando che qualcuno potesse tentare il suicidio con i gas di scarico, ha chiamato subito i pompieri che quando sono intervenuti sul posto hanno aperto il garage ed effettivamente hanno trovato un’auto col motore acceso ma senza nessuno sopra o nelle vicinanze.

Che cos’era successo? Due le ipotesi: la prima che il padrone dell’auto l’abbia parcheggiata in garage dimenticandosi di spegnerla, la seconda che la macchina si sia accesa da sola a causa di un corto circuito. Difficile, infatti pensare ad uno scherzo.

Il secondo intervento dei Vigili del fuoco di Tortona si è verificato nel pomeriggio ed ha riguardato il crollo di un cornicione in un condominio lungo la ex strada statale 10 a breve distanza dall’incrocio con via Postumia e via Don Sparpaglione. Per fortuna la caduta del cornicione si è verificata quando non passava nessuno per cui non ci sono stati feriti. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona avvisando chi di dovere.

Terzo ed ultimo intervento a Castelnuovo Scrivia per una fuga di gas nei presso di una casa colonica. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area avvisando i tecnico del gas.