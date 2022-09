Dopo due anni di pandemia e distanziamento forse quello di cui avevamo bisogno per ricominciare era proprio tornare a stare insieme e giocare. È questo quello che è accaduto grazie al progetto Erasmus+ “The Magic Circle: Game and Narrative design as a tool for social inclusion and youth empowerment”. The Magic Circle (il cerchio magico) è lo spazio entro cui le norme e le regole del mondo “reale” si sospendono e lasciano spazio ad una nuova realtà condivisa. All’interno del “cerchio magico” i giocatori sono naturalmente predisposti a comunicare, collaborare, condividere e mettersi in discussione divertendosi.

Con questo progetto l’APS La Fenice (organizzazione capofila) si è prefissata di utilizzare i giochi come strumento per favorire l’incontro e confronto tra i giovani provenienti da diversi Paesi europei su tematiche “serie”, anche non direttamente collegate allo scopo del gioco stesso (inclusione sociale, multiculturalismo e dialogo).

Grazie al progetto, da dicembre 2021 a luglio 2022 sono stati organizzati:

1 training per formare giovani youth worker da 7 paesi europei sull’utilizzo del gioco come strumento educativo.

2 scambi culturali che hanno coinvolto più di 60 giovani tra i 14 e i 25 anni.

Attività ludiche con Case dei bambini, Centri estivi, Servizio civile e scuole superiori in collaborazione con l’Ufficio politiche giovanili del Comune di Tortona.

1 evento di giochi da tavolo al Teatro civico di Tortona e 2 in Piazza Malaspina che non sarebbero stati possibili senza il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e che hanno permesso di coinvolgere più di 300 persone.

Più di 10 eventi “moltiplicatori” in 7 paesi europei partner di progetto.

Imparare a “ludicizzare” aspetti di attività educative (formali e non formali) nella vita di tutti i giorni è fondamentale per un apprendimento che stimoli l’incontro e la comunicazione tra i diversi gruppi. L’impatto locale è sempre rimasto una priorità per tutta la durata del progetto e con questo la ricerca di dialogo e incontro con un pubblico ampio e vario (dagli studenti ai volontari, dagli educatori ai professori, dai bambini agli anziani). Questa pluralità di interventi, luoghi e persone sono riusciti a convivere grazie alla “magia del gioco” che è diventato il mezzo attraverso cui celebrare questa diversità.

Il progetto sta vergendo verso la fine, ma i suoi valori e le sue metodologie continuano all’interno delle pratiche della Fenice e del Centro giovani attraverso attività di gioco settimanali (tutti i giovedì di settembre, dalle 21, è possibile partecipare alle serate di giochi di ruolo D&D presso il Centro giovani di Via Pernigotti); ma anche nei suoi nuovi progetti (l’associazione sta sviluppando un gioco online per combattere l’intolleranza verso le minoranze) e nei suoi eventi (è prevista una gita di gruppo al Lucca Comic and Games il 31 ottobre).

N.B

La Fenice è un’associazione giovanile che gestisce il Centro giovani di Tortona in via Pernigotti 12 in collaborazione con i volontari europei ESC e il Servizio Civile. È possibile rimanere aggiornati sulle attività dell’associazione e del Centro Giovani seguendo le pagine instagram (@apslafenice) e facebook (@LaFeniceAps). Per qualunque domanda è possibile contattare La Fenice a aps.lafenice@gmail.com