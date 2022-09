Un nuovo corso di avvicinamento al vino è in partenza martedì 11 ottobre a Cura dell’associazione Incontri DiVini, che si svilupperà per sei settimane.

Questo corso è, aperto a tutti coloro che vorranno ricevere delle informazioni di base sulla vinificazione, le tecniche di degustazione e gli abbinamenti cibo-vino nonchè approfondire la conoscenza della produzione vinicola locale, italiana e internazionale.

L’iniziativa è patrocinata dal Consorzio di Tutela dei Vini dei Colli Tortonesi e dalla Strada del Vino e dei sapori dei Colli Tortonesi e vuole essere anche un’occasione formativa per lo staff dei ristoranti del territorio, per poter dare al personale gli strumenti giusti per divulgare, servire, far apprezzare in modo corretto e soprattutto vendere il vino ai clienti. Le iscrizioni sono già aperte, per informazioni scrivere a info.incontridivini@gmail.com oppure chiamare il numero

379 185 1796