Dopo la chiusura estiva, il Museo Diocesano è pronto a riaprire le sue porte il pomeriggio di sabato 3 settembre, con il consueto orario (dalle 16 alle 19); con la riapertura ci sarà anche l’occasione di trascorrere insieme la serata, grazie a un concerto che rientra nel XIII Festival internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”.

Alle ore 21 infatti il Chiostro del Museo ospiterà l’appuntamento con l’immortale repertorio per clarinetto, violoncello e pianoforte proposto dal Trio costituito dai noti musicisti Roberto Bocchio, Claudio Merlo e Nicola Giribaldi.

In programma il “Kegelstatt – Trio” o “Trio dei birilli” di W.A. Mozart ed il Trio op. 114 di J. Brahms, uno dei più celebri ed iconici brani composti per questa formazione strumentale. L’evento, dal titolo “…E MI SOVVIEN L’ETERNO…” è organizzato in collaborazione con l’associazione “Paolo Perduca”.

L’ingresso al concerto sarà gratuito e libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella Cappella del Seminario.

Il XIII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, promosso dall’associazione Pantheon ETS, gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Alessandria, dei Comuni di Ovada e Castellazzo Bormida, delle Diocesi di Alessandria e Tortona ed è realizzato grazie al contributo delle Fondazioni CRA e CRT, di AMAG S.p.a. e di alcuni sponsor privati.