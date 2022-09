L’Amministrazione Comunale di Tortona intende far ricorso all’istituto della sponsorizzazione, mediante procedura di evidenza pubblica, per reperire risorse da destinare alle iniziative prospettate per l’anno 2022 e più sotto specificate.

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità alla

sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici e privati.

La prestazione richiesta allo sponsor è di natura economica il cui ammontare (oltre IVA di legge) dovrà essere

corrisposto al Comune di Tortona con le modalità che verranno comunicate contestualmente all’accettazione e

riconoscimento della sponsorizzazione.

1) NATALE A TORTONA 2022 € 10.000,00 € 1.000,00 € 250,00

Gli importi riportati devono intendersi IVA di legge esclusa.

Il Comune di Tortona in linea generale garantisce allo sponsor ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo/marchio/nome a tutti i materiali e/o gli strumenti di comunicazione previsti dal progetto.

In dettaglio la visibilità data ai soggetti sponsorizzatori, fatti salvi i loghi istituzionali (Regione, Provincia, C.C.I.A.A.,

ecc.) che saranno eventualmente presenti, si esplicherà secondo le seguenti modalità:

• MAIN SPONSOR: (10mila euro) inserimento, nei mezzi di promozione che saranno utilizzati per la divulgazione dell’iniziativa

(esempio: manifesti, locandine, flyer) del logo e, a richiesta, di un breve slogan a scelta dello/degli stesso/i, (a

condizione che rispetti i criteri di ammissibilità previsti dal regolamento per la disciplina e la gestione delle

sponsorizzazioni e venga ritenuto ammissibile dall’A.C.), nei comunicati stampa, nei siti web istituzionali e nei social

media.

• SPONSOR: (1.000 euro) inserimento del marchio/logo degli sponsor nei mezzi di promozione che saranno utilizzati per la

divulgazione dell’evento (esempio: manifesti, locandine, flyer), nei comunicati stampa, nei siti web istituzionali e nei

social media.

• SOSTENITORE: (250 euro) pubblicazione elenco aderenti nei siti istituzionali e nei comunicati stampa;

Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e lo sponsor sarà formalizzato mediante la sottoscrizione e restituzione

per accettazione da parte dello sponsor della determina dirigenziale che l’A.C. invierà a conferma dell’avvenuta

attribuzione della sponsorizzazione.

Per ulteriori ino https://www.comune.tortona.al.it/spider/files/f4b7fbf5-6ca4-4f97-b893-1c6ca37c4b67/Avviso%20sponsorizzazione%20Natale%202022.pdf