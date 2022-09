E’ stato pubblicato il calendario per l’avvio dei servizi di assistenza scolastica 2022-2023. L’iscrizione è prevista solo per coloro che accedono al servizio per la prima volta o per gli iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dovrà essere effettuata esclusivamente on line accedendo con SPID o CIE.

Avvio servizi di assistenza scolastica 2022-2023

Prescuola (per le scuole primarie)

12 settembre 2022 ore 7.30

Trasporto scolastico (per le scuole primarie e secondarie di primo grado)

12 settembre 2022

Mensa scolastica (per le scuole primarie)

12 settembre 2022 Istituto Comprensivo Tortona B

15 settembre 2022 Istituto Comprensivo Tortona A

Casa dei Bambini/Mediamente (per le scuole primarie e secondarie di primo grado)

12 settembre 2022 Istituto Comprensivo Tortona B

15 settembre 2022 Istituto Comprensivo Tortona A