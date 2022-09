In occasione delle Giornate del patrimonio del 24 e 25 settembre 2022 i Giardini Botanici Hanbury propongono due visite guidate alla tariffa speciale di 9 euro comprensiva di ingresso ai Giardini con appuntamento alle ore 10:30 in biglietteria, non è necessaria la prenotazione.



Le visite guidate si ispireranno alla frase di Thomas Hanbury “never against the nature” (mai contro natura) e le guide illustreranno le modalità attraverso le quali l’Università di Genova indirizza la sua gestione nel rispetto della sostenibilità e dei ritmi naturali delle piante.



In particolare le caratteristiche di un giardino di acclimatazione, l’utilizzo della lotta integrata, del compostaggio e della pacciamatura nella cura degli elementi vegetali, la tecnologia fotovoltaica, la valorizzazione delle piante locali e l’incremento della diversità biologica.



Inoltre verrà offerto gratuitamente un concerto serale di pianoforte e violoncello con voci recitanti nella serata del 24 settembre alle ore 21 nel piazzale antistante Palazzo Hanbury e la visita della mostra “Blu Liberty” nelle sale del Palazzo. (durante la serata sarà disponibile un servizio bar).



La mostra sarà aperta ai visitatori anche durante il giorno dalle 11.30 alle 17.30.



VISITE GUIDATE: € 9 – ORE 10.30 – 24 e 25 SETTEMBRE



CONCERTO SERALE GRATUITO — 24 SETTEMBRE ORE 21



MOSTRA “BLU LIBERTY” – PALAZZO HANBURY – 11:30 – 17:30

INFORMAZIONI: 0184 229507 – info@cooperativa-omnia.com



orario apertura Giardino: 9:30 – 17:00 (uscita entro le ore 18:00)