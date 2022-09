Anche l’Azienda Ospedaliera di Alessandria aderisce all’edizione 2022 di Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC).

Venerdì 23 settembre dalle ore 13 alle 16, sarà quindi possibile effettuare la propria visita gratuita presso gli ambulatori della Struttura di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Maxillo Facciale, dirette dal Dr. Raffaele Sorrentino, previa chiamata al numero 0131-206392 nei giorni precedenti all’iniziativa.

“Hai la testa a posto?” è il motto di questa edizione che interessa oltre 120 centri in tutto il Paese con l’obiettivo di sottolineare, grazie a un’azione condivisa, l’importanza di una diagnosi rapida dei tumori del distretto testa-collo. Gli esperti, infatti, concordano nel dire che una rapida comprensione dei sintomi della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un’aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata (ibidem “I numeri del cancro 2021”, AIOM). In particolare “1per3” è la regola da tenere sempre a mente. Se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca, dolore alla gola, raucedine persistente, dolore e/o difficoltà a deglutire, gonfiore del collo, naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

Nessun allarmismo, quindi, ma un’adeguata consapevolezza dei campanelli di allarme, affiancata a una sana alimentazione e a uno stile di vita attivo, sono elementi fondamentali per la salvaguardia della salute, propria e di chi ci è accanto.

La campagna “Hai la testa a posto?” si inserisce nella più ampia cornice della Make Sense Campaign europea, promossa da EHNS (European Head&Neck Society) e realizzata con il patrocinio del Ministero della Salute, di Alleanza Contro il Cancro e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, con il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e con il contributo non condizionante di Merck Serono e MSD.