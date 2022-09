Traffico in Tilt e disagi alla circolazione stradale oggi pomeriggio, lunedì 19 settembre, poco dopo le 14 per un grave incidente fra due camion che si è verificato sull’A/7 Milano -Genova poco dopo il casello di Tortona.

Secondo la prima sommaria ricostruzione un camion che trasportava un container, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un Tir che trasportava terra da scavi.

L’urto è stato piuttosto violento: il camionista con il container ha cercato di frenare ma non c’è riuscito: il suo camion si è messo di traverso sull’Autostrada bloccando ilt raffico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza i mezzi controllando anche una perdita di gasolio che fuoriusciva da uno dei due camion e hanno collaborato con le altre forze dell’ordine nelle operazioni di soccorso e sgombero dell’autostrada che è rimasta completamente chiusa in direzione Genova per circa due ore.

L’autista che ha tamponato il Tir carico di terra, nello schianto ha riportato, per fortuna, solo lievi ferite.

Alcune ore prima sempre i Vigili del fuoco di Tortona sono intervenuti nel cuore della notte, poco dopo le tre in una casa in città per una considerevole fuga di gas da un contatore che girava all’impazzata. I pompieri hanno provveduto a sanare la perdita scongiurando ogni pericolo e facendo poi intervenire i tecnici del gas e sono rientrati in sede presso le cinque del mattino.

FOTO DI REPERTORIO