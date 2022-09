ELEZIONI POLITICHE 2022

In occasione delle elezioni politiche è prevista l’apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe sabato 24 settembre dalle ore 9 alle ore 12 esclusivamente per rilascio delle carte d’identità, senza prenotazione, per i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali.

Dove si trovano i seggi in città:

Seggio 1 Scolastico – corso Romita 18

Seggio 2 Scuola primaria comprensivo B – p.le Mossi 1

Seggio 3 Scolastico – corso Romita 18

Seggio 4 Scolastico – corso Romita 18

Seggio 5 ex università infermieristica – via G. Bonavoglia 1

Seggio 6 ex università infermieristica – via G. Bonavoglia 1

Seggio 7 ex università infermieristica – via G. Bonavoglia 1

Seggio 8 ex università infermieristica – via G. Bonavoglia 1

Seggio 9 ex università infermieristica – via G. Bonavoglia 1

Seggio 10 Scolastico – corso Garibaldi 15

Seggio 11 Scolastico – corso Garibaldi 15

Seggio 12 Scolastico – corso Romita 18

Seggio 13 Scolastico – corso Garibaldi 17

Seggio 14 Scolastico – corso Garibaldi 17

Seggio 15 Scuola primaria comprensivo B – p.le Mossi 1

Seggio 16 ex università infermieristica – via G. Bonavoglia 1

Seggio 17 S.O.M.S. Vhoese – via Maestra 15

Seggio 18 ex università infermieristica – via G. Bonavoglia 1

Seggio 19 Scuola primaria comprensivo B – p.le Mossi 1

Seggio 20 Scuola primaria Rivalta – Strada per Pozzolo F. 33

Seggio 21 Scuola primaria comprensivo B – p.le Mossi 1

Seggio 22 Scuola primaria comprensivo B – p.le Mossi 1

Seggio 23 Scuola primaria comprensivo B – p.le Mossi 1

Seggio 24 Scuola primaria comprensivo B – p.le Mossi 1

Seggio 25 Scuola primaria comprensivo B – p.le Mossi 1

Tutti i seggi elettorali precedentemente ubicati in Viale Einaudi seggi: 2, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25 sono stati trasferiti definitivamente in Piazzale Mossi (dietro alla Caserma dei Carabinieri). Le tessere elettorali in possesso degli elettori mantengono validità.