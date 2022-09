Ha preso servizio la scorsa settimana in città il Corpo Ambientale Nazionale, dopo l’accordo sottoscritto con il Comune di Tortona per servizi di controllo sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, in collaborazione con la Polizia Locale. Già nei primi giorni di attività sono stati individuati tre trasgressioni, individuate nell’area di via Postumia, per i quali si sta provvedendo a formalizzare le sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili.

Intanto, è stato attivato il numero telefonico pubblico per le segnalazione ed informazioni da parte dai cittadini del Comune di Tortona: +39.353.446.8635