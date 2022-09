Prende il via “Conoscere Tortona 2022”, organizzata dalla delegazione locale del Fai, Fondo Ambiente Italiano delegazione di Tortona. E’ l’iniziativa culturale che si terrà domenica 18 settembre, alla scoperta di luoghi nascosti ma di pregevole valore estetico o artistico a Tortona.

La modalità è quella di una passeggiata per le vie del centro storico, con varie soste nelle quali si terrà la visita ai cortili di piazza Mazzini (piazza dei Bagni), via Pellizzari, via Giulia, via Emilia con destinazione la casa Orsi Carbone in via Passalacqua per ascoltare storie e musica popolare.

La partenza è alle ore 15:30 piazza Mazzini, per informazioni e prenotazioni, faiprenotazion@ifondoambiente.it.