Chi si recava al mercato di Tortona in piazza Milano o chi passava in Corso Romita, questa mattina, sabato 17 settembre, non ha potuto fare a meno di notare un massiccio spiegamento di Carabinieri intervenuti in forze con diverse automobili di servizio, un furgone cellulare, alcune motociclette e persino dei cani antidroga.

Cosa sta succedendo? Si sono domandati molti Tortonesi. Ebbene, noi ve lo spieghiamo.

Già da qualche tempo i Carabinieri della Compagnia di Tortona al comando del capitano Domenico Lavigna, hanno intensificato i controlli durante le ore pomeridiane e serali nei pressi della stazione e anche al sottopasso ferroviario, a tutela della sicurezza dei cittadini. Si tratta di controlli mirati per verificare e identificare soprattutto chi sale e scende dai treni in arrivo a Tortona, specie se si tratta di persone poco raccomandabili, extracomunitari non in regola, stranieri e italiani dediti ad attività illecite come spaccio di droga o altro, ma stamattina è stato disposto un ulteriore e massiccio controllo ad un esercizio commerciale in Corso Romita e soprattutto al Movicentro e nei pressi della stazione ferroviaria.

Secondo quanto emerso sarebbero stati fermati alcuni immigrati extracomunitari e portati in caserma per accertamenti.

L’esito dell’operazione non è ancora noto anche perché mentre stiamo scrivendo i controlli nei confronti di queste persone sono ancora in corso e solo nei prossimi giorni, probabilmente, sarà possibile sapere qualcosa in più, tuttavia è evidente che i controlli sempre più capillari disposti dal Comandante dei Carabinieri di Tortona stanno dando buoni frutti, come dimostrano le ultime operazioni di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi.

Indispensabile però, è sempre la collaborazione dei cittadini e seppur i militari abbiano intensificato i controlli nel sottopasso ferroviario e nei pressi della stazione, gli stessi Carabinieri invitano i cittadini a segnalare anomalie o altri episodi di cui sono testimoni perché solo in questo modo è possibile avere una città sempre più sicura.