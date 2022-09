Sport e solidarietà sono un’accoppiata vincente, per questo Tortona ospiterà da lunedì 19 a sabato 24 settembre, la manifestazione “Tortona Open Sport – insieme per la ricerca” a favore di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici.

Le associazioni sportive del territorio si uniranno con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, la prevenzione, ma soprattutto per inviare il messaggio che “la ricerca è vita” e che insieme si può fare la differenza nella lotta al cancro.

Per tutta la settimana, dal 19 al 24 settembre, gli impianti sportivi del territorio tortonese rimarranno aperti per far conoscere il proprio sport e dare informazioni utili sui corsi organizzati.

Sabato 24 settembre a partire dalle 15.30 in piazza Duomo, saranno presenti gli stand di tutte le società sportive del territorio che partecipano a “Tortona Open Sport – insieme per la ricerca”, più una postazione dedicata interamente ad AIRC, dove volontari e persone della Fondazione offriranno informazioni sull’importanza della prevenzione e sui progressi della ricerca contro i tumori pediatrici.

Sempre sabato 24 in piazza Duomo, alle 18.30, si terrà la presentazione ufficiale della Prima Squadra Bertram Derthona Basket che si appresta ad iniziare la nuova stagione sportiva in Serie A.