Una passeggiata alla scoperta di alcuni cortili di Tortona per guardare con occhi diversi a cui siamo abituati, scoprendo dettagli a cui non avevano mai fatto caso e ascoltando storie sconosciute.

L’Officina del Dialetto Tortonese e il FAI, Fondo per L’Ambiente Italiano, Delegazione di Tortona hanno proposto domenica scorsa 18 settembre la seconda edizione di “CONOSCERE TORTONA 2022” con visita ai cortili di Piazza Mazzini (Piazza dei Bagni), di Via Pellizzari, di Via Giulia, di Via Emilia e di Via Passalacqua.

Narratori per questa edizione sono stati oltre ai componenti delle due associazioni, anche i proprietari dei cortili.

Nell’ultimo cortile visitato, palazzo Orsi-Carbone di Via Passalacqua, sono state raccontate storie, lette poesie e proposte canzoni popolari tortonesi dagli amici dell’Officina.

I numerosi visitatori sono rimasti soddisfatti tanto da indurre le due associazioni a proporre la terza edizione nel 2023.

Di seguito alcune immagini.