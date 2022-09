Si preparano giorni intensi ad Imperia in occasione dell’attesissimo appuntamento delle Vele D’Epoca 2022. Le attività in programma sono molte e il calendario degli eventi è ricco di appuntamenti imperdibili: compresa l’incredibile Mostra Fotografica intitolata “Delfini e Balene del Mar Ligure” organizzata dall’associazione Delfini del Ponente, in collaborazione con il Comune di Imperia e il CEA, presso il Museo Navale di Imperia.

Delfini e Balene del Mar Ligure: la mostra fotografica di Delfini del Ponente

Immaginate per un giorno di poter nuotare tra balenottere comuni, capodogli, delfini, tartarughe… sembra un sogno! Ma quest’anno, l’8-9-10 settembre 2022, tutto questo diventa realtà grazie alla Mostra Fotografica “Delfini e Balene del Mar Ligure” organizzata da Delfini del Ponente APS in collaborazione con il CEA e il Comune di Imperia.

“Siamo nell’elegante e prestigiosa cornice del Museo Navale di Imperia – spiega il Presidente dell’associazione Davide Ascheri – e accompagneremo i visitatori in un tour gratuito tra i cetacei più belli ed affascinanti che popolano le acque antistanti la città di Imperia”. Ma non solo.

Nel viaggio alla scoperta di delfini e balene, ci sarà anche l’occasione per ammirare le tartarughe Caretta caretta e tantissime specie di uccelli marini che difficilmente si possono avvistare dalla costa, ma che vivono a pochi passi da noi!

Valore aggiunto di questa esperienza è che i ricercatori e i biologi marini di Delfini del Ponente saranno sempre presenti sul posto per rispondere alle domande dei visitatori e per far capire la diversità dell’ecosistema marino del nostro straordinario mare.

Il laboratorio “A spasso con le Balene” per i piccoli ricercatori

Una particolare attenzione va poi ai più piccoli che potranno godere dell’esperienza di una visita guidata alla sala dei cetacei del Museo Navale in compagnia dei biologi e, sempre con la loro supervisione, cimentarsi in un vero e proprio laboratorio di biologia marina presso lo stand della Capitaneria di Porto, in calata Anselmi.

Soprattutto questo appuntamento diventa quindi veicolo di un importante messaggio di cui i più piccoli si faranno portavoce a casa e con le loro famiglie: il rispetto del mare, della cultura marina e delle biodiversità che popolano questo ambiente.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Quando: 8-9-10 settembre 2022

Orario: dalle 17:30 alle 22:30

Dove: Museo Navale di Imperia, ingresso lato Calata Anselmi

Ingresso Gratuito

LABORATORI E VISITE GUIDATE PER I BAMBINI “A SPASSO CON LE BALENE”

Quando:9-10 settembre 2022

Orario: dalle 17:30 alle 18:30

Dove: Museo Navale di Imperia, ingresso lato Calata Anselmi

Info e Prenotazioni telefonando al +39 338 928 7180