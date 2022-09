Domenica 11 settembre il Quartiere Cristo dedicherà un’intera giornata ai nostri amici a 4 zampe. Nell’ambito del progetto “Un quartiere a misura di animale”, si terrà una giornata con tanti appuntamenti promossa dal gruppo ‘A Tutta Zampa’ con l’‘Associazione dei Commercianti del Quartiere Cristo’ e il patrocinio dell’ufficio ‘Welfare Animale’ del Comune di Alessandria.

La manifestazione “Il Cortile dei Pelosi” vede un ricco programma di eventi:

dalle ore 9 – apertura dell’evento “Cortile dei Pelosi” presso ‘Fido Clean’ in corso Acqui 172 con gli stand delle Associazione animaliste;

alle ore 10 – dall’area Fibi (corso Carlo Marx/Via D’Angennes) partirà la ‘zampettata’ – iscrizioni presso ‘Fido Clean’ al costo di € 5,00 – con il seguente tragitto: via De Amicis, corso Acqui con arrivo presso ‘Fido Clean’;

alle ore 11 – dimostrazione con educatore cinofilo;

alle ore 12 – punto ristoro con pranzo (inoltre partecipazione di stand dedicati al mondo Pet, con esposizione dalle 11 alle 17 presso il cortile del ‘Fido Clean’ di corso Acqui).

Ecco cosa si potrà trovare durante tutta la giornata:

BOCCHIO SIMONA PET PHOTOGRAPHY

Fotografa specializzata in ritratti per animali domestici; stand con set fotografico allestito dalle 11 alle 17 per poter realizzare una speciale foto ricordo con il vostro amico a 4 zampe.

DOG SPORT

Produttore di articoli artigianali per lo sport ed i giochi cinofili.

VICTOIRE SPAS

Osteopata per tutte le specie di animali.

GLI INTRECCI DI ANGEL

Produttore artigianale di collari e guinzagli in corda.

GI.MACI PET COUTURE

Abbigliamento e sartoria cinofila.

WELLBEING STUDIOS

Cristallo terapia su animali

KATIA CAPELLINI

Volontaria nell’unità cinofila da soccorso dalle ore 15 alle ore 16 farà una simulazione di ricerca dispersi coinvolgendo grandi e piccini e una piccola dimostrazione di obbedienza con la sua mitica Golden Retriever ‘MIA’

ALLE ORE 16

Sfilata a 4 zampe con Cani e Gatti, a seguire le premiazioni.

Iscrizioni dalle ore 11 presso ‘Fido Clean’

CONCORSO

Cane più tenero, cane più simpatico, coppa del nonno (più longevo), categoria cuccioli, categoria taglia piccola, categoria taglia media/grande, gatto più simpatico, gatto più longevo, il gatto dei gatti.

Il ricavato sarà devoluto interamente ai canili e rifugi di zona

Raccolta adesioni a cura dei volontari “Ambulanze Veterinarie Italia”.

www.quartierecristonelcuore.it

info@quartierecristonelcuore.it

#quartierecristonelcuore

Possibile scaricare App: quartierecristonelcuore

“L’Amministrazione Comunale promuove con molto piacere l’evento, che ha una doppia valenza: diffondere incessantemente la cultura del benessere dei nostri amici a quattro zampe, al fine della prevenzione del randagismo e per la loro pacifica convivenza nel contesto cittadino e supportare tutti i volontari coinvolti nei progetti – commenta la Vicesindaca della Città di Alessandria -. In questo caso specifico il nuovo gruppo “A Tutta Zampa” del quartiere Cristo, nato pochi mesi fa, ha già realizzato eventi e sta portando avanti progetti, non solo a favore degli animali, ma a beneficio dell’intera Comunità”.