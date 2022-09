Nell’ambito delle iniziative di “Aperto per Cultura”, Sabato 10 settembre 2022 alle ore 18.00 presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” , sarà inaugurata la mostra “Pietro Villa – Acqueforti di piccolo formato “ curata dal direttore dell’Associazione Culturale “Il Triangolo Nero” Gianni Baretta.

A distanza di ben 31 anni dalla mostra che, con lo stesso titolo, fu inaugurata nel 1991 nella sede de “Il Triangolo Nero”, verrà proposta presso le Sale Storiche della Biblioteca una mirata scelta delle piccole, raffinate e sempre più rare acqueforti di Pietro Villa che, con Cino Bozzetti può essere annoverato fra i più importanti incisori del ‘900.

La fama incisoria di Villa è dovuta senza dubbio alle grandi partiture delle vedute del “suo” Monferrato come alle acqueforti, quasi astratte, dei cardi e delle canne che erano visione-riflesso sempre presente del prediletto e frequentato paesaggio collinare tra Vignale e Camagna.

In parallelo a questa produzione maggiore aveva però sempre coltivato anche la passione per piccole lastre di pochi centimetri, nelle quali trasfondeva la stessa qualità dei lavori di grande dimensione ma aggiungendovi una tenera e straordinaria qualità poetica che, a distanza di tempo, continua a stupire e commuovere chi osserva questi piccoli fogli che, in tanti casi, non hanno misure superiori a quelle delle ‘cartoline’ di antica memoria.

I soggetti scelti da Villa per queste ‘operine-gioiello’ sono sempre appartenuti al suo repertorio di immagini amate e indagate dalla sua pacata e serena creatività: piccoli paesaggi, nature morte, fiori, farfalle e conchiglie per non dimenticare, infine, le molte vedute della città con i suoi palazzi e monumenti spesso visti sotto l’effetto di candide nevicate.

L’incidere raffinato e leggero di Pietrino Villa ha saputo creare magie di segno e di luce che hanno reso questa sua produzione collaterale, ma per nulla minore, un unicum in tutto il panorama acquafortistico non solo alessandrino. L’occasione di ritrovarne molte insieme, in perfetta sintonia con la bella e suggestiva sede della nostra Biblioteca, vuole essere anche un giusto e doveroso omaggio a un grande artista la cui opera merita di essere maggiormente conosciuta.

La mostra sarà visitabile sino a venerdì 14 ottobre 2022, durante l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Civica:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì : 8.30-13.00

Martedì e Giovedì: 8.30-13.00 ; 14.00-18.00

Info: biblioteca.civica@comune.alessandria.it