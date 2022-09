Dopo la pausa di agosto riprendono gli appuntamenti culturali in Biblioteca per la rassegna Novi d’Autore.

La stagione autunnale si aprirà sabato 24 settembre (ore 10,30) con la presentazione del volume “I primi 50 anni dell’Atletica Novese”, che vuole essere una celebrazione per un importante traguardo raggiunto dalla storica società sportiva novese. Per l’occasione si terrà anche una conferenza stampa per la presentazione della XXXVI Mezza Maratona d’Autunno «Memorial Giuseppe Berrino».

Venerdì 30 settembre (ore 17,30) Osvaldo Semino presenterà “L’uomo delle fiere di cambio” romanzo storico ambientato nella Novi del Seicento.

Con la presentazione del volume “Donne d’Oriente”, in programma giovedì 13 ottobre (ore 17,30), si inaugurerà anche la mostra fotografica omonima allestita nei corridoi della Biblioteca. L’esposizione, curata dall’autore Antonio Gervasoni, presenta scatti che documentano l’universo femminile dei lontani paesi orientali.

Sarà rivolto principalmente alle scuole, ma aperto anche alla cittadinanza, il convegno “L’attualità del pensiero di Don Gianfrancesco Capurro” che si terrà nella mattinata di venerdì 21 ottobre (ore 9,45). Nel 140° anniversario della morte si vuole ricordare il sacerdote autore dell’alfabeto figurato, conosciuto come “Sistema Capurro”, che tanto contribuì all’alfabetizzazione dell’epoca.

Sabato 22 ottobre (ore 10,30) Francesco Moro, ex consigliere regionale e comunale, si racconterà nel volume libro “L’impegno di un comunista, nel partito e nelle istituzioni”.

Ultimo appuntamento del mese di ottobre sarà venerdì 28 (ore 17,30) con Bruno Pasero e il suo “Dietro le quinte. Un passo dopo l’altro. La vita sindacale di Bruno Pasero raccontata da Enrico Sozzetti”.

La stagione autunnale è solo all’inizio e proseguirà con un ulteriore calendario anche nei prossimi mesi. Intanto sono già confermati alcuni appuntamenti nel mese di novembre. Mercoledì 16 (ore 17,30) si svolgerà la presentazione di un saggio a cura di Guido Rosso dal titolo “Terra (Terrae) riflessioni sul mondo contadino in Cesare Pavese, John Steinbeck e altri autori”, incontro che si propone anche come aggiornamento per gli insegnanti delle scuole superiori.Sono invece ancora da definire due incontri che si svolgeranno in collaborazione con Isral.