Dopo la pausa estiva riprende l’attività sul più grande palcoscenico del Piemonte. Si sono tenute in questi giorni le prime conferenze stampa delle stagioni teatrali in partenza in autunno. tanti i nomi protagonisti dei cartelloni curati da Piemonte dal Vivo in collaborazione con le amministrazioni comunali.

Il primo ad alzare il sipario è il Teatro Comunale Dino Crocco di Ovada che dopo importanti lavori di ristrutturazione apre la stagione il 20 ottobre con Partigiani sempre! uno spettacolo di e con Massimo Carlotto che racconta il fenomeno della resistenza, accompagnato da musiche e canzoni di YoYo Mundi.

Tra gli appuntamenti da segnalare nella prima parte di stagione – oltre a Edificio 3 del regista argentino Claudio Tolcachir – anche Inferno di e con Roberto Castello. Il nuovo lavoro del pluripremiato danzatore e coreografo prende spunto dal capolavoro dantesco per riflettere sull’invadenza dell’ego. Inferno fa parte del calendario di We Speak Dance, una rassegna diffusa di danza contemporanea che tra novembre 2022 e marzo 2023 porta sui palcoscenici della regione il meglio della danza nazionale ed internazionale. We Speak Dance inaugura il 12 novembre 2022 alla Lavanderia a Vapore di Collegno con Gravitas e Into the Open, due spettacoli per una serata in cui si festeggia anche il settimo compleanno della Lavanderia a Vapore. Il calendario della rassegna è in aggiornamento e si può consultare qui.

Tra le novità per il pubblico del Circuito anche la convenzione con il FAI- Fondo Ambiente Italiano.

I possessori della tessera avranno diritto ad acquistare il biglietto ridotto per gli spettacoli programmati nei teatri comunali e alla Lavanderia a Vapore, con una scontistica variabile sino al 20%.

Questa opportunità si affianca alla riduzione già accordata nelle passate stagioni a spettatori e spettatrici in possesso dell’Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Le due iniziative poggiano su un comune presupposto di attenzione al territorio e alla cultura nelle sue varie declinazioni e sfaccettature.