Nella splendida cornice della Chiesa romanica di Viguzzolo ha luogo la prima edizione del festival “Pieve in Musica” con artisti di primissimo livello in una serie di tre concerti. Il primo appuntamento, sabato 17 Settembre, alle ore 17, vede protagonista la pianista armena Anna Karapetyan, artista di fama consolidata, che presenterà brani di Haydn, Debussy e Schumann. Seguirà la domenica 18, sempre alle ore 17, un programma di grande fascino, i quintetti per archi e pianoforte di Weinberg e Shostakovich, eseguiti dagli strumentisti del Teatro alla Scala di Milano e dal pianista Alberto Carnevale Ricci. Ultimo concerto, domenica 25 Settembre sempre allo stesso orario, il duo con esperienza concertistica ventennale, composto dal violinista Livio Troiano e dal pianista Alberto Carnevale Ricci proporrà un programma con musiche di Schumann, Debussy e Ravel.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Correlati