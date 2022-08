Taggia si prepara a un settimana di grandi eventi in occasione del Ferragosto. Si parte già questo weekend con tre serate dedicate alla musica.

Venerdì 12 agosto sbarcheranno in piazza Tiziano Chierotti i ritmi latin e reggaeton. L’appuntamento è alle ore 21.00 per una serata che farà ballare; il format “I Love Reggaeton” è dedicato a tutte le età, una serata per gli amanti della musica latina e non solo. A seguire, sabato 13 agosto, alle 21.30 in piazza Tiziano Chierotti, andrà in scena lo spettacolo “Michele Tomatis Live”, un one-man-show unico che attraverserà i musical e le hit internazionali. Una serata scenografica, con cambi d’abito impressionanti.

Chiude il weekend musicale prima di Ferragosto DjAkaTex, sempre in piazza Tiziano Chierotti alle 21.30. Mentre in piazza Cavour a Taggia andrà in scena la “Baby Dance di Fortunello e Marbella”.

Da segnalare, venerdì 12 agosto alle ore 21.00 in piazza Farini, lo spettacolo teatrale “Due Chiacchiere al Parco” a cura dell’associazione Il Teatro dell’Albero. Tratto da “Confusioni” di Alan Ayckbourn, quattro personaggi logorroici, in fuga l’uno dall’altro, si alternano sulle panchine di un parco.

Lunedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, sarà dedicato alla comicità e al cabaret con il grande spettacolo di Maurizio Lastrico. L’attore e comico genovese sarà ospite del comune di Taggia per uno show aperto al pubblico che saprà sicuramente divertire ed emozionare. Saranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi” a essere protagonisti del suo monologo dal titolo “Lasciate ogni menata voi che entrate”. L’appuntamento è in piazza Tiziano Chierotti alle 21.30. Con grande maestria e ironia, Lastrico racconterà incidenti quotidiani e le sfortune che spesso affliggono la nostra vita, un mix di metrica dantesca con contenuti contemporanei e quotidiani.

Si prosegue senza sosta martedì 16 agosto in piazza Tiziano Chierotti con lo show dal titolo “Voglio tornare negli anni 90”. Uno spettacolo unico che ripercorrerà le hit che ci hanno fatto ballare.

Mercoledì 17 agosto doppio appuntamento: in piazza Santissima Trinità alle 21.00 “La storia nel piatto – A pranzo alla corte di Vienna” a cura del Centro Culturale Tabiese, un percorso storico-enogastronomico nel Settecento e Ottocento con il prof Giancarlo Rilla; sul palco di Piazza Chierotti, invece, i Lost in Blues faranno cantare e ballare a partire dalle 21.30.

Giovedì 18 agosto sarà dedicato alla fiera promozionale “Artigianato sotto le stelle” sul lungomare di Arma che, la sera, sarà il palcoscenico dello spettacolo “Luci Itineranti” con trampolieri luminosi e maschere danzanti.

Venerdì 19 agosto la serata Juke Boxe Night in piazza Farini alle 21.30. Oltre 2000 canzoni in scaletta per permettere al pubblico di richiedere i brani che più ama ascoltare. Mentre sabato 20 agosto in piazza Cavour torna lo showman Gianni Rossi con “Balliamoci e Cantiamoci l’Estate”, un appuntamento immancabile, sempre molto atteso dai turisti in vacanza con le hit anni ’70-’80 e del momento.

La settimana di Ferragosto si chiuderà con una domenica ricca di proposte e intrattenimento. Il 21 agosto alle ore 21.15 torna il cinema in piazza Vittoria ad Arma; alla stessa ora in piazza Gastaldi a Taggia andrà in scena il concerto diretto dal Maestro Marco Reghezza con brani musicali dal 1700 ad oggi eseguiti dalla Openorchestra; dalle 8.00 alle 21.00 “Arma di Taggia in Fiera: un mare d’affari” nelle vie del centro, mentre all’ex mercato coperto di Taggia il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo dalle 8.00 alle 19.00.

L’assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte: “Ci apprestiamo a vivere 10 giorni intensi di eventi e manifestazioni. Voglio ringraziare gli uffici, le associazioni, le band, gli artisti e i commercianti per la collaborazione e il grande lavoro che ci hanno permesso di proporre un calendario ricco e di qualità. Speriamo sia di gradimento per tutti i cittadini e i turisti.”