Sinergia tra Amministrazione Comunale e realtà del Volontariato per aiutare le fasce più deboli della popolazione imperiese. Questa mattina, i Servizi Sociali del Comune di Imperia hanno ricevuto una donazione di beni alimentari da parte dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (Aido). Il Settore del Comune si occuperà della distribuzione alle famiglie in difficoltà economica.

Presente alla consegna l’assessore delegato Luca Volpe, che ha portato il saluto del sindaco Claudio Scajola e ha ringraziato per la donazione il presidente dell’associazione Bruno Battistin, il segretario Corrado Malitenda e i volontari a nome dell’Amministrazione Comunale.

“La collaborazione con le realtà del Volontariato è un modo in più per offrire un sostegno alle famiglie in difficoltà della nostra città, che seguiamo giornalmente e aiutiamo con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ci tengo in questa occasione a sottolineare il prezioso lavoro dell’Aido, che opera con tanta energia e passione al fine di sensibilizzare tutti noi alla donazione degli organi, gesto di estrema solidarietà”, commenta l’assessore Volpe.