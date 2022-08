Lungo i sentieri dell’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio andremo alla scoperta di questi “mammiferi alati”, fra storie, miti, leggende; immersi nel buio del bosco conosceremo gli incredibili adattamenti, la loro biologia e i comportamenti che rendono i Chirotteri davvero unici.

L’escursione notturna, organizzata dall’Associazione Naturalistica Codibugnolo con il patrocinio dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e del Comune di Isola S. Antonio, sarà l’occasione per presentare gli interventi condotti nell’area a sostegno di questi animali e per ricordare le azioni di monitoraggio effettuate in collaborazione con l’Associazione Chirosphera, che, negli scorsi anni, si è dedicata allo studio dei chirotteri all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

L’appuntamento con la natura è per sabato 27 agosto, alle ore 20.15 all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

L’evento, adatto a tutti, dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

In caso di forte maltempo l’escursione sarà annullata.

Nell’area non sono ammessi i cani.