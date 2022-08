Il quadruplicamento della tratta ferroviaria Tortona – Voghera è, insieme al terzo valico dei Giovi, l’opera infrastrutturale più importante degli ultimi ottant’anni che riguarda direttamente anche il territorio tortonese.

Esso rappresenta quindi un’occasione irripetibile ed un’eccezionale opportunità di sviluppo sostenibile e di miglioramento del servizio ferroviario, sia per quello che riguarda le infrastrutture tecniche di supporto che la frequenza dei vettori con sosta presso la nostra stazione.

Dall’inizio di questa primavera Rete Ferroviaria Italiana ha provveduto ad attivare i comuni coinvolti nell’opera e gli altri enti pubblici territoriali con comunicazioni specifiche ed un’apertura al dibattito pubblico.

La recente iniziativa promossa dal comune di Pontecurone per informare e coinvolgere i propri cittadini ha riscosso un notevole successo di pubblico a dimostrazione di quanto la cittadinanza comprenda la valenza dell’opera e le possibilità uniche di partecipare alla definizione del progetto definitivo e d’ottenere il giusto soddisfacimento delle esigenze di mobilità del territorio interessato.

Di conseguenza l’associazione per il potenziamento della stazione ferroviaria di Tortona ritiene necessario ed urgente che un analogo confronto pubblico venga avviato anche per il territorio tortonese, assicurando le condizioni di totale trasparenza e partecipazione previste dalle disposizioni legislative in materia.

La modalità richiesta rappresenta infatti la via migliore per effettuare un’informazione corretta e puntuale nel confronto dei tortonesi, nonché per coinvolgere i cittadini nella messa a punto della posizione finale che caratterizzerà l’indicazione del comune di Tortona.

In ultimo, dato il rilievo che riguarda quest’opera pubblica, si chiede che al più presto venga messo a disposizione della cittadinanza interessata lo studio di fattibilità – progetto preliminare di RFI su piattaforma informatica accessibile a tutti.

Tale disponibilità informativa preliminare è essenziale per consentire un’ampia e consapevole partecipazione della cittadinanza interessata all’incontro pubblico sopra richiesto.

Alessandro Scaccheri – Ass. Pendolari – Tortona