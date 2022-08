Il prossimo fine settimana in val Curone si svolgerà la sesta edizione del ‘concertino dei giovani’: concerto per strumenti e voci con musiche classiche, popolari e spiritual organizzato e diretto dal Maestro Giorgio Ubaldi.

Insegnante di coro a Milano e Piacenza, da anni trascorre parte delle vacanze a Gremiasco dove ha creato un coro formato da ragazzi e adulti della zona uniti dall’amore per la musica e soprattutto dalla voglia di divertirsi, che in agosto si riuniscono per esibirsi nei vari paesi della valle.

Quest’ anno l’ appuntamento sarà doppio: venerdì 19 si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Fabbrica Curone, mentre sabato 20 sarà nella parrocchiale di San Sebastiano. Entrambi i concerti saranno alle ore 21 ad ingresso libero.

Lorenza Cavanna

foto di Roberto Priolo tratta dal profilo facebook del maestro