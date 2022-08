Quarto e ultimo appuntamento musicale con la rassegnaPiano Arentino lunedì 29 agosto. Emanuele Bergamaschi & Kristin Raidloo saranno protagonisti di un Concerto per tela e tastiera all’Agrisport Cà di Cuni a Evigno, una serata di immersione nella natura.

Il pubblico raggiungerà infatti a piedi la location dove si svolgerà lo spettacolo, con un percorso di circa un chilometro, a seconda della zona di partenza. Si invitano i partecipanti a raggiungere il bivio che porta dalla strada comunale all’agriturismo entro le 20.45, il concerto inizierà alle 21.30. Il percorso è carrabile, ma su terra, fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche. Sono necessarie scarpe da ginnastica, e si consigliano una maglia per le temperature serali e una torcia per illuminare il percorso. Informazioni al 3358742775.

Concerto per tela e tastiera porterà ad Arentino Emanuele Bargamaschi con la compagna Kristin Raidloo, pittrice. Un progetto di fusione della dimensione visiva con quella uditiva: come avviene all’alba dell’esperienza sensoriale umana, dove tutto il percepito è esperienza immediata, lo spettacolo vuole ricreare un dialogo completamente permeabile, da Bach all’improvvisazione pura, tra dipinto e musica, cosicché gli spettatori possano perdersi in entrambe le dimensioni, vedere e ascoltare in un unico spazio. Una degustazione dei liquori fatti da Emanuele e Kristin, con un piccolo buffett, arricchirà la serata.

Emanuele Bergamaschi nasce pianista e si trasforma anche in oste di uno dei pochi rifugi delle Cinque Terre, il “Bachyard”. Bresciano di nascita, si definisce ligure per scelta: qui ha deciso di vivere nella natura raccontandola nella sua eccezionalità e sposando dunque con entusiasmo l’idea del comune di Diano Arentino di organizzare concerti in collaborazione le aziende agricole del territorio.

Piano Arentinoè una rassegna di quattro concerti gratuiti organizzata dal Comune di Diano Arentino nell’agosto 2022. Gli appuntamenti di quest’anno hanno coinvolto luoghi e realtà tra Diano Arentino, Diano Borello, Evigno con la finalità di intrecciare musica e contesti naturali di estremo fascino.