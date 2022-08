Il Derthona chiama a raccolta i tifosi, lanciando la campagna abbonamenti per la nuova stagione di Serie D, da affrontare con entusiasmo e insieme a tutti gli appassionati. In un periodo di crescente inflazione, il Derthona va controcorrente e, al fine di permettere a tutti di poter essere al fianco dei Leoni, abbassa i prezzi degli abbonamenti. Rispetto alla stagione precedente, il prezzo dell’abbonamento in tribuna laterale è diminuito di più del 30% e ora abbonandosi si risparmia più del 50% rispetto al costo dei singoli biglietti!

Viene, inoltre, rilanciata la partecipazione, con la formula delle tariffe ridotte per:

– gli abbonamenti famiglia, tesserando due o più persone dello stesso nucleo familiare;

– gli abbonati dello scorsa stagione 2021-22 (premio fedeltà);

– i ragazzi da 14 a 18 anni e gli anziani con più di 70 anni.

Non ci sono scuse, se ami i Leoni prenota un posto allo stadio, ti aspettiamo!

Tariffario per la stagione 2022-23

Biglietti

Tribuna laterale € 10

Tribuna centrale € 15

Abbonamenti

Tribuna laterale ordinario € 90

Tribuna laterale ridotto € 80

Tribuna centrale ordinario € 140

Tribuna centrale ridotto € 130

Gli abbonamenti sono acquistabili presso la Segreteria del Derthona FbC 1908, Stadio Fausto Coppi, aperta da lunedì a venerdì dalle h.9,30 alle h.13 e dalle h.14 alle h.16. Si potrà pagare in contanti, con bancomat/carta di credito e con Paypal – scansionando il QRCode, utente hslderthona@gmail.com.