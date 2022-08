Nei giorni 05, 06 e 07 agosto, nella città di Novi Ligure, si è svolta la tradizionale festa patronale della “Madonna Lagrimosa” o “Madonna della neve”.

A causa della siccità e del conseguente pericolo di incendi, è mancato il consueto appuntamento con lo spettacolo pirotecnico, ma quest’anno, contrariamente ai due anni precedenti condizionati dalla pandemia, si è potuta tenere la solenne processione religiosa.

La Polizia Municipale, come per le trascorse edizioni, ha garantito la propria presenza accanto al Gonfalone della città ed il corretto svolgimento in sicurezza della processione.

Durante l’intera manifestazione il Corpo di P. M., in collaborazione con le altre forze di Polizia, ai volontari della Associazione Nazionale Carabinieri, della Polizia di Stato e della Protezione Civile ha operato per la sicurezza della viabilità e per la correttezza dell’attività commerciale.

Dai controlli delle norme legislative in materia commerciale sono emerse alcune violazioni per un ammontare di circa 10.000,00 euro e altre per le quali sono ancora in corso indagini e accertamenti presso gli uffici competenti.

Per la regolamentazione della viabilità cittadina, l’ufficio tecnico del traffico ha predisposto le relative ordinanze dirigenziali, mentre per fronteggiare eventuali emergenze il Commissario Straordinario ha disposto l’apertura del centro operativo comunale di Protezione Civile.