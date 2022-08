Il Comune di Tortona intende procedere con il presente avviso all’affidamento di un incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto allo Sportello Unico Edilizia – S.U.E.

Il profilo ricercato avrà il compito di fornire un contributo di alta professionalità alle attività istituzionali dello Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.), tra le quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l’istruttoria delle pratiche per i bonus edilizi, la gestione delle correlate istanze di accesso agli atti amministrativi e l’assistenza per la compilazione della modulistica e il successivo rilascio di certificazioni per idoneità’ abitativa per cittadini stranieri.

E’ necessario il possesso di: titolo professionale (Architetto o Ingegnere o Geometra); comprovata esperienza lavorativa in materia; conoscenze informatiche di base; predisposizione ai rapporti umani.

I professionisti interessati possono presentare la manifestazione d’interesse all’affidamento dell’incarico, inoltrando domanda e curriculum (sottoscritti digitalmente) a comune.tortona@pec.it (tramite PEC intestata al mittente).

Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 24 agosto 2022 (fa fede la data e l’ora di arrivo della PEC); nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Procedura per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento di attività di supporto allo Sportello Unico Edilizia – S.U.E.”

Per maggiori dettagli consultare l’Avviso