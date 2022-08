In occasione del settantesimo anniversario della prima edizione de il “Festival della moda maschile”, che si terrà il 2 settembre prossimo al Casinò di Sanremo, anche la Città di Alessandria sarà presente con alcuni cappelli della nota casa Borsalino provenienti dalle collezione del “Museo Borsalino”. 10 i modelli esposti , 4 dei quali si riferiscono al primo centenario della fondazione dell’Azienda Borsalino (1957) e altri 6 databili tra gli anni ’40 e ’50 epoche di grande diffusione del marchio Borsalino.

Al Casinò di Sanremo per ricordare il settantesimo anniversario della prima edizione de il “Festival della moda maschile”, avrà luogo la presentazione di un volume che ripercorre la storia di un evento che raggiunse quasi le quaranta edizioni. Si tratta della pubblicazione: “Casinò di Sanremo: Festival della Moda Maschile. Il Made in Italy veste il mondo” (De Ferrari Editore) con l’introduzione del professor Stefano Zecchi, firmata da Marzia Taruffi, responsabile dll’Ufficio Stampa e Cultura del Casinò.

Contestualmente alla presentazione del volume, verrà inaugurata l’esposizione “Moda Preziosa”, curata dalla storica dell’arte Federica Flore. L’evento ha il patrocinio del Ministero della Cultura e vede la collaborazione del Comune di Sanremo, del Casinò e della Confartigianato sanremese.

L’esposizione, che si terrà alle ore 17 nella sala ‘Privata’ e nella sala ‘Dorata’ del Casinò di Sanremo, prevede, al termine della tavola rotonda, l’inaugurazione della mostra dove si potranno ammirare, tra i fiori della Riviera, i cappelli ‘Borsalino’, le creazioni di ‘Marinella’, gli abiti dell’archivio ‘Angelo Bolzoni’, i tessuti damascati unici e preziosi di Zoagli, i gioielli e la filigrana degli artigiani orafi liguri, le creazioni di pelle uniche solo per citare alcuni dei capi e degli oggetti che costituiranno un percorso d’autore alla scoperta e riscoperta dell’alta sartoria, impreziosita da accessori di pregio.

Era il 12 settembre 1952 quando Michelangelo Testa, direttore della rivista ‘Arbiter’, apriva ufficialmente la prima edizione di quel Festival dedicato ai capi sartoriali declinati al maschile, che sarebbe diventato un appuntamento imprescindibile per i maestri sartoriali per quasi quarant’anni.

Il Casinò diSanremo, che aveva appena organizzato il primo ‘Festival della Canzone Italiana’ e che poteva vantare una più che decennale tradizione di eventi legati alla moda, era il miglior palcoscenico per sfilate al maschile, famose ben presto in tutta Europa. Un racconto della moda sartoriale intesa come storia del costume e di un’economia che divenne basilare per il ‘Made in Italy’.

Il nome del Festival si univa naturalmente al brand ‘Borsalino’ che, per l’edizione 1957, festeggiò il suo primo centenario con una prestigiosa esposizione dei suoi modelli storici più rappresentativi, evento che riscosse ampio successo ed ebbe una forte risonanza mediatica.

“Alessandria e il marchio Borsalino sono un connubio inscindibile, dice il Vice Sindaco della Città, e siamo quindi particolarmente lieti di essere presenti al settantesimo anniversario del “Festival della moda maschile” con alcuni modelli Borsalino di grande valore storico, che testimoniano l’altissima qualità dell’arte manifatturiera di una Azienda che ha portato il nome di Alessandria in tutto il mondo.

Siamo fra l’altro onorati di aver recentemente ospitato le riprese del cortometraggio narrativo in abiti d’epoca che sarà parte integrante della prossima campagna promozionale di Borsalino per la stagione autunno – inverno, a testimonianza della nostra volontà affinché il rapporto fra la storica casa di moda e la città si consolidi sempre più .”