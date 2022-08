Mara Carocci, già onorevole della Repubblica e attualmente dirigente scolastico, mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 21.00 nella piazzetta di via dell’Antico Ospizio a Imperia presenterà il suo ultimo lavoro

“Lettera a uno zio che voleva cambiare il mondo”.

Dialoga con l’autrice il Prof. Vittorio Coletti

Protagonista del saggio è Agostino Biagi, nato a fine Ottocento, pastore battista, convinto antifascista, intellettuale poliedrico, mandato in Cina su sua richiesta come missionario francescano. Lì si innamora della lingua e della cultura cinese, amore che non verrà mai meno nel corso della sua vita e che si manifesterà attraverso numerosi scritti, tra cui erudite traduzioni in cinese anche della Divina Commedia. Mara Carocci, pronipote di Agostino Biagi, instaura un dialogo con il prozio e ne racconta le vicende e la vita travagliata a partire dalle lettere di famiglia, da documenti storici e amministrativi. La traduzione in cinese della Commedia dantesca e numerosi altri scritti e trasposizioni sono stati donati proprio da Mara Carocci alla Crusca e tutto il materiale attualmente è oggetto di studio da parte dei sinologi dell’Accademia.

La storia di Agostino Biagi è, come afferma Luca Borzani,” una storia del nostro Novecento, fondata sulla coerenza morale e sull’insofferenza verso il conformismo”