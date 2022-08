Il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore nel corso del corrente mese di agosto, a conclusione delle relative e complesse attività istruttorie, ha emanato cinque provvedimenti di avviso orale, di cui due con prescrizioni aggiuntive, nei confronti di persone residenti in provincia di Imperia responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e, per tale motivo, ritenute socialmente pericolose.

Si tratta, nella fattispecie, di un pregiudicato di Ventimiglia (IM), da tempo al centro delle attenzioni delle Autorità per i propri comportamenti persecutori nei confronti della ex compagna; di un altro ventimigliese dedito ai reati contro il patrimonio; di uno straniero regolare residente nella valle Argentina condannato per reati contro il patrimonio e traffico di droga ed a cui sono state applicate varie prescrizioni; di un secondo straniero regolare residente in Sanremo più volte indagato per spaccio di droga ed, infine, di un pregiudicato di Bordighera resosi responsabile di comportamenti minacciosi e violenti in locali pubblici della zona: anche a quest’ultimo sono state applicate specifiche prescrizioni finalizzare a contenere in termini più stringenti la sua pericolosità.

L’avviso orale, disciplinato dall’art. 3 del codice delle leggi antimafia, è il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo nel contempo a mantenere una condotta conforme alla legge; in caso di ulteriori violazioni potrà essere proposto per la misura più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’avviso orale con prescrizioni rappresenta una forma aggravata di provvedimento, in quanto il Questore può imporre al destinatario della misura il divieto di possedere o utilizzare taluni oggetti o strumenti che possano essere utilizzati nelle attività criminali, quali apparati di comunicazione, visori notturni, accessori di protezione balistica individuale, riproduzioni di armi ed altro ancora. All’avviso orale con prescrizioni può seguire la revoca della patente di guida.

Nel mese di agosto è stato allontanato dal territorio del comune di Sanremo (IM) con foglio di via obbligatorio un pregiudicato di Torino indagato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo (IM) per lesioni, provvedimento a cui non avendo ottemperato nei tempi prescritti, è seguita anche una segnalazione all’Autorità Giudiziaria.