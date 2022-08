Nella mattinata di oggi, martedì 30 agosto, sono state inaugurate due nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in città, installate dalla società Simecom: una nel parcheggio in piazza Brigata Alpina Taurinense (dinnanzi alla piscina comunale in zona Dellepiane), l’altra nella centrale piazza Antico Borgo del Loreto.

Si tratta delle prime due di quattro infrastrutture che l’azienda di distribuzione e vendita di energia posizionerà a Tortona, iniziativa che sarà completata nei prossimi mesi. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Federico Chiodi e il Vicesindaco Fabio Morreale insieme al direttore commerciale di Simecom, Stefano Guazzo e alla responsabile del progetto Arianna Gandolfi. Ogni colonnina funziona tramite la piattaforma web di “NextCharge”, accessibile con apposita app per smartphone, e genera una potenza 30 kW (15 kW per connettore).