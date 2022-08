E’ tempo di pensare agli agenti di Polizia Municipale (ex Vigili Urbani) come veri e propri agenti che non impiegano il loro tempo solo a fare multe ma varano indagini ad approfonditi livelli che portano ad assicurare alla giustizia tanti malfattori.

Una di queste riguarda la Polizia Locale di Tortona che nei giorni scorsi ha concluso un’indagine che ha consentito di portare alla luce una frode legata al mondo assicurativo.

L’attività degli agenti prendeva avvio dopo aver fermato un’auto la cui polizza assicurativa risultava “scoperta”. La successiva indagine portava all’individuazione di una vera e propria “rete” di persone che, fingendosi broker assicurativi, diffondevano false polizze assicurative dietro, ovviamente, un corrispettivo in denaro. La Polizia Locale di Tortona deferiva quindi all’Autorità Giudiziaria cinque persone, quattro residenti in Campania e una a Milano.

Fare multe, quindi, non serve solo come deterrente a non violare la legge ma può essere utile anche in tanti altri campi.