L’avvenimento è di quelli da non perdere: la Cappella Musicale Pontificia “Sistina” sarà a Tortona per inaugurare il “Perosi Festival 2022” con un concerto in programma sabato 10 settembre alle 21 in Cattedrale e l’ingresso (come sempre) sarà gratuito con possibilità di prenotare i posti a sedere per essere sicuri di poter assistere al concerto.

Con i suoi 1500 anni di storia, il Coro Papale è oggi il più antico del mondo ancora in attività. Lungo i secoli ha conosciuto formazioni diverse, secondo il tipo di repertorio che doveva eseguire.

Dal 1902 Don Lorenzo Perosi è Direttore perpetuo della Cappella Sistina, all’interno della quale compie una fondamentale opera di rinnovamento della musica liturgica voluta da Papa Pio X.

E’ possibile prenotare gratuitamente il proprio posto al link https://www.metooo.it/e/concerto-della-cappella-musicale-pontificia-sistina