Anche durante il periodo estivo, Spazio 139 si conferma servizio apprezzato e molto utile per i ragazzi e le famiglie: il centro accoglie infatti ragazze e ragazzi pre-adolescenti, offrendo loro occasioni di svago ed esperienze ludico-artistiche, che favoriscono la socializzazione e la cooperazione.



Mentre da un lato i ragazzi vengono accompagnati nella gestione responsabile dei compiti delle vacanze, favorendo la costruzione di un metodo di studio individuale ed efficace, grazie ad una precisa attività di supporto attivo allo studio, dall’altro sono coinvolti in esperienze proattive, come “Viaggi & Miraggi”, il progetto estivo realizzato con la collaborazione della Biblioteca civica di San Bartolomeo al Mare, un vero e proprio valore aggiunto del territorio. Grazie ai preziosi suggerimenti del personale bibliotecario, sempre disponibile e sensibile agli interessi dei ragazzi, si costruisce un’esperienza coinvolgente per sviluppare immaginazione, creatività e riflessione.



Gli incontri con “Viaggi & Miraggi”, che hanno luogo ogni venerdì, iniziano con una lettura ad alta voce (in prima istanza da parte dell’educatrice) di estratti di libri che trattano il tema del viaggio, nelle sue molteplici valenze: inteso come cammino, esplorazione, metafora della vita. Una bella occasione per favorire lo scambio di punti di vista e delle emozioni legate alla lettura e per strutturare laboratori, attività e giochi partendo dallo scenario che viene raccontato.



L’accesso a Spazio 139 è gratuito, i ragazzi hanno un’età compresa tra i 6 e i 14 anni. Spazio 139 rimarrà aperto fino al 10 agosto, poi osserverò un periodo di chiusura fino a metà settembre. Riaprirà in contemporanea all’apertura delle scuole. Spazio 139 è gestito dalla Cooperativa Jobel.



“È sempre una bella realtà per i ragazzi e per le famiglie – spiega Maria Elena Ardoino, Assessore ai Servizi sociali del Comune di San Bartolomeo al Mare – che trovano educatrici competenti e preparate”.

